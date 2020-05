Oroscopo Sagittario 2 maggio 2020. Caterina Galloni: sensi di colpa

Oroscopo del 2 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sensi di colpa.

Obblighi in vista. Non vi piaceranno. Cercate di non eluderli. Vi sentireste in colpa. Cosa che detestate. Anche se accade raramente.

Solitamente fate in modo che sia sempre colpa di un altro. Siete maestri. Non è una critica. Al contrario. Ciascuno si arrangia come meglio può.

Amore: in coppia, circolano tensioni. Rimandate le discussioni. Soli: flirt passeggeri. A voi oggi sta bene così.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.