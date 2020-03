Oroscopo Sagittario 21 marzo 2020. Caterina Galloni: un periodo emozionante

Oroscopo del 21 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un periodo emozionante.

In questo momento avete l’opportunità di sfruttare quelle abilità che fino a oggi potreste non aver preso in considerazione. Se siete disposti a mettervi in gioco e provare qualcosa di diverso, i prossimi giorni e anche settimane potrebbero rappresentare un periodo emozionante.

Potrebbe trattarsi di un nuovo lavoro o di un contratto, o di un’idea per ampliare la vostra attuale attività. Impegnandovi otterrete sicuramente la riuscita. Amore: in coppia, tutto procede al meglio, c’è un vento di rinnovamento! Soli: il Sole in Ariete vi fa tornare adolescenti, frivoli e flirtate spensieratamente.

