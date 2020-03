Oroscopo Sagittario 22 marzo 2020. Caterina Galloni: bando ai dubbi

Oroscopo del 22 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bando ai dubbi.

Alcuni aspetti astrali creano tensioni ma l’odierno transito Venere-Nettuno vi incoraggia a far fluire le situazioni modo naturale e a non stressarvi. Le relazioni con gli altri migliorano ed è un’ottimana domenica per ritrovare la pace e l’equilibrio.

Non solo, potreste essere spinti a offrire il vostro aiuto, a dare una mano. E’ vero che la congiunzione Marte-Plutone è in atto – domani sarà esatta – e provoca stress, pressione legati al denaro ma potete trasformare queste energie in determinazione così da migliorare alcune questioni.

Amore: in coppia, non ci sono nuvole: la casa, il partner sono il vostro rifugio sicuro. Soli: bando ai dubbi e se vi piace una persona fatevi avanti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

