Oroscopo Sagittario 24 marzo 2020. Caterina Galloni: energie al top

Oroscopo del 24 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): energie al top.

Il Novilunio in Ariete dopa le vostre energie ma non solo, vi sentite importanti, di avere un ruolo non indifferente e il morale salirà alle stelle! L’attuale situazione può scatenare un po’ di depressione, d’inquietudine oppure siete preoccupati per la salute di una persona cara ma probabilmente al riguardo, sarete rassicurati.

Non è escluso, inoltre, che prossimamente firmiate un contratto di lavoro o vi facciano una proposta di lavoro, abbastanza considerevole. Amore: in coppia, circola felicità, siete entrambi innamorati come il primo giorno! Soli: ben presto un nuovo amore busserà alla vostra porta ma già da oggi potrebbe esserci un’interessante conoscenza. Forse online?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

