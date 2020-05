Oroscopo Sagittario 25 maggio 2020. Caterina Galloni: il controllo

Oroscopo del 25 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il controllo.

Controllate le emozioni perché in caso contrario rischiate di diventare aggressivi, essere furibondi nei confronti di voi stessi o una situazione.

Su cui non avete alcun controllo. Infine, occhio a riversare troppe energie a un’amicizia. Potrebbe non essere importante come credete.

Amore: in coppia, mai dare per scontato l’amore del partner. Soli: vietato partire in quarta, prendete tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.