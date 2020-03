Oroscopo Sagittario 25 marzo 2020. Caterina Galloni: battaglieri

Oroscopo del 25 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): battaglieri.

I passaggi astrali vi mettono di fronte a una situazione un po’ complicata sul piano delle finanze. Ma il Sagittario, è noto, ha una natura battagliera! Può essere dobbiate pagare o restituire una somma, non siate in grado di farlo e vi trovate di fronte a un muro.

Come abbiamo detto siete dei guerrieri e inoltre, come sempre accade in questo tipo di situazione, il tempo vi aiuterà a sistemare il problema. Amore: in coppia, tra voi e il partner c’è una sorta d’intesa segreta sul fronte eros. E ciò consolida la relazione, l’amore e fa bene all’umore. Soli: pazientate, la solitudine non durerà a lungo. Una nuova storia è nell’aria.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

