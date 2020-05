Oroscopo Sagittario 27 maggio 2020. Caterina Galloni: una scorciatoia

Oroscopo del 27 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una scorciatoia.

Per quanto possa sembrarvi allettante prendere una scorciatoia per raggiungere un obbiettivo importante, se l’istinto vi dice “no” seguitelo.

Per far colpo su chi conta dovete lavorare al meglio. Ciò non vuol dire gestire anche i minimi dettagli, è noto quanto la cosa possa annoiarvi.

Amore: soli, occhio alle scelte, non create situazioni da cui è difficile uscire. In coppia, si parla di progetti.

