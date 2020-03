Oroscopo Sagittario 29 marzo 2020. Caterina Galloni: una bella atmosfera

Oroscopo del 29 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una bella atmosfera.

E’ una domenica in cui potreste aver organizzato una festicciola in casa – forse in occasione del compleanno di un familiare – e sarà un bel momento.

C’è da dire che con l’isolamento avete avuto il tempo necessario per organizzare tutto alla perfezione… In ogni caso, sarete contenti della bella atmosfera che avete creato e, aggiungiamo, in questo momento non è facile.

Amore: in coppia, l’intesa con il partner in questo momento è perfetta. Soli: è una domenica in cui prenderete l’iniziativa per fare conquiste (per ora a distanza).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

