Oroscopo Sagittario 3 aprile 2020. Caterina Galloni: innamorati

Oroscopo del 3 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): innamorati.

Venere in Gemelli, da oggi e fino al 7 agosto, si oppone al vostro segno: potreste re-innamorarvi del partner, conquistarlo con lo stesso modo di fare affascinante del primo giorno. Se siete soli e ora fate un incontro – virtuale dato l’isolamento – inizialmente non sarà un granché ma tornerà in primo piano dopo il 10 giugno.

E non è escluso che vi troviate a fare una scelta tra due persone innamorate di voi! Più in generale, il lungo transito fa pensare che capirete istintivamente i bisogni degli altri, e ciò potrebbe farvi entrare in sintonia o in caso di controversie, aprire la strada a soluzioni pacificatorie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.