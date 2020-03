Oroscopo Sagittario 30 marzo 2020. Caterina Galloni: la lezione del passato

Oroscopo del 30 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la lezione del passato.

Marte entra in Acquario, fino al 12 maggio, e oltre a dotarvi di ottime energie, simola la vostra curiosità, mentalmente sarete super attivi. In generale se ora riuscirete a trarre una lezione dalle esperienze del passato sicuramente vi sarà a costruire il vostro futuro.

Il significa anche essere meno impulsivi, prima di lanciarvi in qualcosa esaminare i dettagli con pazienza e tener conto degli altri, del loro ritmo. In particolare oggi e domani, visto che il pianeta si congiunge a Saturno, potreste incontrare degli ostacoli – e non è una sorpresa data la situazione attuale – per cui preservare o investire le energie nel modo giusto, è la cosa migliore.

Amore: in coppia, oggi siete inquieti ma senza un vero motivo. Per fortuna saprete controllarvi. Soli: siete intraprendenti – è una buona cosa – ma cercate di non esagerare. Rischiate di rovinare i nuovi contatti.

