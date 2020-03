Oroscopo Sagittario 5 marzo 2020. Caterina Galloni: il successo

Oroscopo del 5 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il successo.

Nulla dà più soddisfazione che vedere un progetto filare liscio come l’olio. Ma data la presenza di Mercurio retrogrado nel vostro settore della comunicazione, oggi potrebbero esserci problemi o messaggi poco chiari.

Tenete presente che eventuali ritardi o deviazioni andranno a vostro vantaggio per cui anche se qualcosa dovesse andare storto, comunque metterete in tasca il successo. Amore: in coppia, il transito di Venere in Toro vi suggerisce di introdurre un po’ di pepe nella relazione: siate creativi, fantasiosi, fate ciò che è nelle vostre possibilità per sollecitare il desiderio del partner e per allontanare la – vostra – noia!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.