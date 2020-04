Oroscopo Sagittario 6 aprile 2020. Caterina Galloni: un’ottima iniziativa

Oroscopo del 6 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un’ottima iniziativa.

La settimana parte bene, vi offre la possibilità di brillare: prenderete un’iniziativa per il futuro e sarà apprezzata da tutti. Non è escluso, inoltre, che in vista ci sia un accordo, forse un contratto oppure contatterete una persona che conta e che prossimamente vi sarà utile, anche se ora non riuscite a immaginate in che modo.

Amore: in coppia, se di recente ci sono state delle inquietudini, oggi svaniranno. Soli: moltiplicate i contatti anche se per ora non avete alcuna intenzione di impegnarvi. In mente avete solo una cosa: distrarvi.

