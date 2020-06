Oroscopo Sagittario 6 giugno 2020. Caterina Galloni: un po’ di confusione

Oroscopo del 6 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un po’ di confusione.

Circola incertezza, un po’ di confusione e avete difficoltà a capire cosa volete veramente. Forse avete idealizzato una persona e vi ha deluso.

Non è ciò che fa credere di essere e non sapete come reagire. Infine, in caso di lite, anche se pensate di avere ragione occhio a ciò che dite.

Amore: in coppia, c’è grande tenerezza. Soli: ad attrarvi potrebbe essere un amico ma è difficile catturare il cuore.

