Oroscopo Sagittario 6 maggio 2020. Caterina Galloni: verificare i fatti

Oroscopo del 6 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): verificare i fatti.

L’entusiasmo abituale rischia di urtare con un’atmosfera pesante. A crearla potrebbero essere i colleghi. Non credete a tutto ciò che dicono.

Verificate la veridicità dei fatti. Ciò che la direzione o il boss hanno in mente di fare. Non scoraggiatevi. Vogliono solo fare i guastafeste.

Amore: in coppia, prendete qualsiasi decisioni insieme al partner. Soli: oggi non avete tempo per l’amore!

