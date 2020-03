Oroscopo Sagittario 6 marzo 2020. Caterina Galloni: ascoltare l’istinto

Oroscopo del 6 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ascoltare l’istinto.

Riguardo a un problema importante oggi potreste cambiare rotta: volete ascoltare le vostre emozioni e ciò anche se chi vi circonda potrebbe offrirvi suggerimenti interessanti.

Sebbene il loro contributo sia importante, potreste scoprire che entrando il sintonia con il vostro istinto riuscirete a capire qual è per voi la cosa migliore. In effetti, sapendo cosa volete sarà più facile andare avanti.

Amore: in coppia, scattate come molle e rischiate di scatenare dei litigi. State un po’ alla larga dal partner, almeno fin quando non vi darete una calmata! Soli: non è giornata d’incontri ma perché siete impazienti e permalosi.

