Oroscopo Sagittario 9 aprile 2020. Caterina Galloni: esaminare le priorità

Oroscopo del 9 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): esaminare le priorità.

Per quanto siate stufi, andare di fretta oggi non aiuta poiché aggiungerebbe ulteriore frustrazione. Vi sentite sotto pressione? Fate un passo indietro, esaminate la vostra situazione e le priorità: vi sarà molto utile.

L’impazienza, infatti, potrebbe spingervi a commettere un errore o a farvi scappare qualcosa: atteggiamento che non avreste in tempi normali. Amore: in coppia, non sembra che abbiate molta voglia di parlare né di fare altro: il vostro sguardo la dice lunga, il partner non avrà bisogno di farvi domande. Soli: forti possibilità che mandiate al diavolo una persona invadente, che vi bombarda di messaggi.

