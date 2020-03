Oroscopo Sagittario 9 marzo 2020. Caterina Galloni: grandi progetti

Oroscopo del 9 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario (23 novembre-21 dicembre): grandi progetti.

Le questioni finanziarie continuano a essere al centro della vostra attenzione: Giove, vostro pianeta governatore forma un buon aspetto con la Luna e Plutone, in mente potreste avere grandi progetti. Non esiterete a sostenere una spesa che fino a qualche giorno fa sembrava essere fuori dalla vostra portata, soprattutto se si tratta di un investimento.

L’entusiasmo non vi mancherà di sicuro ma accertatevi prima di tutto che sia fattibile. Amore: in coppia, per soddisfare il partner siete pronti a fare qualsiasi cosa! Tra voi è vero amore. Soli: potreste incontrare l’anima gemella per cui uscite, accettate gli inviti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del SAGITTARIO: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.