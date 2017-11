Oroscopo Sagittario del 1 dicembre 2017

Oroscopo del 1 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

torna l’amore…

Date il benvenuto a Venere che sbarca nel vostro segno: qualsiasi evento sarà motivo di soddisfazione. Il pianeta simboleggia l’amore e il denaro: nel corso del transito, se siete soli, sentirete il richiamo dell’amore e vi innoamorerete o consoliderete una conquista recente; in coppia, i sentimenti per il partner, hanno un nuovo slancio. Per quanto riguarda il denaro, potrebbe esserci un un’entrata oppure la conclusione vantaggiosa di una trattativa che si era bloccata.

