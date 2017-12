Oroscopo Sagittario del 1 gennaio 2018

Oroscopo del 1 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

cambiamenti…

Buon Anno, Sagittario! Saturno vi ha finalmente mollato e ora siete liberi, grazie a Urano in Ariete, di operare qualunque cambiamento o trasformazione, possibilmente, prima di maggio. Sarà un anno ottimo per concludere buoni affari o risolvere definitivamente un problema che ha pesato non poco sulle vostre spalle, riuscirete a rendere la vostra vita più confortevole. Il consiglio astrale è quello di concentrarvi su ciò che davvero vi soddisfa…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]