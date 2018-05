Oroscopo Sagittario del 1 giugno 2018

Oroscopo del 1 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

dare e ricevere amore…

E’ un venerdì super romantico, eccellente per dare e ricevere amore! E siete circondati da persone affettuose, espansive, pronte a sostenervi e offrire tutto l’aiuto di cui, eventualmente, avete bisogno. Concedete fiducia al prossimo – partner compreso – poiché vi sentirete più forti! Nati in novembre: mettete in conto una discussione ma, tranquilli, avrete la meglio! In ogni caso evitate di annientare l’altro/a assumendo un’atteggiamento di superiorità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com