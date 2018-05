Oroscopo Sagittario del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario: gran voglia di viaggiare…

Nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno e vi terrà compagnia fino a venerdì: vi darà una gran voglia di viaggiare e nulla sarà più frustrante che rimanere in casa. Se non vi muoverete sarà soltanto perché non ne avete i mezzi ma, tuttavia, potete sempre uscire con gli amici. E con il partner, se ci sono problemi, cercate di distendere l’atmosfera.

