Oroscopo Sagittario del 10 maggio 2018

Oroscopo del 10 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

una situazione che…

Sensibili a tutto ciò che vi ricorda una situazione personale o lavorativa che, al contrario, vorreste dimenticare. Ma sarebbe davvero la soluzione giusta? Non siete il genere di persone che scappano, e dunque dimenticare potrebbe essere una fuga fintanto che non avrete affrontato il problema, soppesato i pro e i contro. Stanate i lati negativi e ripetitivi della situazione e in seguito potrete dimenticarla.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com