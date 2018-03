Oroscopo Sagittario del 10 marzo 2018

Oroscopo del 10 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

un colpo d’acceleratore e…

Come gli altri segni di Fuoco, potete contare su Marte, nel vostro segno, e Urano per dare un colpo d’acceleratore a un progetto o a qualcosa che avete a cuore. Vi muoverete con determinazione e non è escluso che per far progredire la situazione prendiate una decisione drastica. Ed è proprio quanto dovete fare, suggerisce il cielo astrale. Un solo consiglio: prudenza alla guida…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]