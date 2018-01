Oroscopo Sagittario del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

il sapientone che è in voi…

Mercurio in Capricorno risveglia il “sapientone” che c’è in ogni Sagittario e il vostro spirito pratico non mancherà di avere la meglio su chi pensa che viviate fuori dal mondo. Offrirete buoni consigli e troverete le soluzioni ai problemi che si presenteranno: e con questo passaggio, potrebbe essercene uno… Seconda decade: per oggi, meglio essere riservati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]