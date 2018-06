Oroscopo Sagittario del 11 giugno 2018

Oroscopo del 11 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

gioia in amore…

In settimana Venere entrerà in Leone, precisamente mercoledì, e porterà gioia in amore ma, al contempo, il Novilunio in Gemelli vi chiederà di ascoltare gli altri o il partner. Spesso, con la persona amata, siete un po’ troppo autoritari e sicuri di voi, non c’è un vero scambio poiché siete così persuasi di avere ragione che nemmeno ascoltate ciò che dice. Ma con la Luna Nuova dovrete essere più concilianti.

