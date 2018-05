Oroscopo Sagittario del 11 maggio 2018

Oroscopo del 11 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

una strada che…

Probilmente vi siete intestarditi a raggiungere un obbiettivo pressocché impossibile. Non lasciate che l’orgoglio vi spinga a continuare, non c’è nulla di male nel cambiare rotta… Provate a rivedere la situazione con la mente fresca, poiché in ogni caso non potete continuare a percorrere questa strada che non porta da nessuna parte e succhia tutte le vostre energie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com