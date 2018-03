Oroscopo Sagittario del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

un po’ troppo esigenti…

Non siete particolarmente sensibili alle dissonanze odierne, Mercurio e Saturno con voi sono in buon aspetto, ma potreste essere ingiusti con una persona cara. E’ ovvio che pensiate al suo bene ma forse siete un po’ troppo esigenti, non la prendete per il verso giusto anzi la pressate. Affinché ottenga i risultati positivi che vi aspettate, cercate un altro metodo…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]