Oroscopo Sagittario del 12 aprile 2018

Oroscopo del 12 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

le lezioni del passato…

Non è mai positivo guardare indietro al passato, lo sapete bene, salvo se ne voglia trarre una lezione. E speriamo che oggi lo facciate! Lezioni che possono essere numerose, dopo il passaggio di Saturno nel vostro segno… In questo momento è indispensabile maggiore riflessione, autocontrollo, in particolare se volete consolidare la posizione lavorativa o un rapporto d’amore. Non si tratta di mettere il freno a mano ma di canalizzare l’impulsività.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]