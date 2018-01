Oroscopo Sagittario del 12 gennaio 2018

Oroscopo del 12 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

La Luna sbarca nel vostro segno, scatena il desiderio di un fine settimana all’insegna dell’avventura, di aprirvi al mondo circostante. Rimanere chiusi tra le mura di casa, per voi equivale sentirvi in gabbia… Il bisogno di evadere sarà più forte di qualsiasi altra cosa ma chiedetevi se non siate cercando di fuggire da qualcosa o qualcuno o, ancora, da pensieri spiacevoli.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]