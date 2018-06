Oroscopo Sagittario del 12 giugno 2018

Oroscopo del 12 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

ciò che vi spetta di diritto…

Con Mercurio in Cancro, fino al 29 giugno, potreste essere un po’ manipolatori ma, sia chiaro, per una buona causa e per ottenere ciò che vi spetta di diritto! E’ possibile che dobbiate recuperare una somma o qualcosa che avete prestato… Ma il transito può indicare che potreste avere una discussione su qualcosa che avete messo in vendita e se volete davvero concludere, vi converrà essere ragionevoli sul prezzo.

