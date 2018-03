Oroscopo Sagittario del 12 marzo 2018

Oroscopo del 12 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

prendervi delle libertà…

Settimana in cui sarete attivi, dinamici, sarete più veloci della luce. E’ pur vero che non mancheranno degli obblighi che vi romperanno le scatole ma Urano vi invita a prendervi delle libertà o a liberarvi da tutto ciò che rappresenta un limite ma, il tutto, senza creare contrasti con chi vi circonda. Il che, ovviamente, non sarà proprio semplice.

