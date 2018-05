Oroscopo Sagittario del 13 maggio 2018

Oroscopo del 13 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

è un ottimo momento per…

Mercurio in Toro fino al 29 maggio, accentua l’interesse per il lavoro – e l’attenzione ai dettagli – alla salute e alla soluzione definitiva di alcuni problemi. E’ un ottimo momento per mettere ordine nella vostra vita, riorganizzarla con piccoli ma significativi passi: tuttavia sarà fondamentale non pensare troppo o preoccuparvi di cosa potrebbe accadere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com