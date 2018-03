Oroscopo Sagittario del 13 marzo 2018

Oroscopo del 13 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

rispettare la privacy…

La vostra curiosità oggi è illimitata ma fate attenzione che non sconfini nell’indiscrezione. Cercate di rispettare la privacy degli altri… A parte questo, potrebbero chiedervi di riferire alcune informazioni: in questo caso verificate che siano fondate e non servano ad alimentare un conflitto o crearne uno. Nati intorno al 3 dicembre: potreste ottenere un documento importante o una sorta di permesso, un lasciapassare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]