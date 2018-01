Oroscopo Sagittario del 14 gennaio 2018

Oroscopo del 14 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

programmate un viaggio…

Voglia di conoscenza, di nuove esperienze, inclusi viaggi all’estero, e potreste muovervi per conto vostro. Se ancora non avete programmato un viaggio, dovreste seriamente pensarci: navigando online potreste trovare ottime opportunità. Partite per qualche meta in cui, da tempo, vorreste andare! Prima decade: vale la pena correre dietro il denaro, come fate voi in questo momento?

