Oroscopo Sagittario del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

Da oggi a domenica, potrebbe esserci una conquista amorosa, una cotta, qualcosa che negli affari di cuore non vi aspettate… Sarete diffidenti e avrete ragione: se è vero che ci sono delle opportunità è altrettanto vero che restate con i piedi per terra. Se si affaccia la reticenza, avete i vostri buoni motivi per cui non fate niente prima di compreso il prezioso messaggio.

