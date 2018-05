Oroscopo Sagittario del 14 maggio 2018

Oroscopo del 14 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario: cambiamenti positivi…

Settimana in cui l’arrivo di Marte in Acquario e Urano in Toro non potranno che sconvolgere alcune abitudini ma sia chiaro, certi cambiamenti saranno positivi, anche se inizialmente preferirete che tutto rimanesse com’era. Terza decade: settimana super se volete conquistare un persona o essere più attenti affettuosi nei confronti del partner.

