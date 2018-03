Oroscopo Sagittario del 14 marzo 2018

Oroscopo del 14 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

Marte, prima di entrare in Capricorno, sta trascorrendo gli ultimi giorni nel vostro segno. Rispetto a un progetto che avete in cantiere da tempo, sarete rapidissimi, avrete voglia di concludere! E’ possibile, inoltre, che ci sia un’opportunità da cogliere al volo… Infine, non è escluso che investiate le energie in qualcosa di nuovo, ad esempio un’attività lavorativa.

