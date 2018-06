Oroscopo Sagittario del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

rafforzare la vostra posizione…

Le possibilità finanziarie, attualmente sembrano diminuite ma aspettate il rientro dalle vacanze e arriveranno parecchie opportunità di guadagno! Per ora, lavorate per rafforzare la vostra posizione. Ed è un’ottima giornata per esprimere i sentimenti a chi amate, dar prova di accettazione e pazienza: due ingredienti indispensabili affinché una relazione vada al meglio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com