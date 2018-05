Oroscopo Sagittario del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

una serata speciale…

Novilunio in Toro annuncia una giornata frenetica, sarete impegnatissimi e non avrete un minuto per voi ma, tutto sommato, la cosa non vi dispiacerà. Avrete la benefica sensazione che il lavoro che svolgete sia utile ed è sicuramente vero. Non è escluso un invito ma potreste anche essere voi ad aver organizzato una serata speciale con la persona amata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com