Oroscopo Sagittario del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

il punto debole…

Il vostro punto debole, oggi, sono le emozioni e il modo in cui le gestirete. Se nel lavoro volete essere efficienti, evitate che prendano il sopravvento. Per il Sagittario gestire le emozioni è fondamentale: che si tratti di collera o al contrario di gioia e ottimismo, quando vi lasciate travolgere diventate eccessivi. Il modo migliore per gestirle è parlarne con un amico, qualcuno che vi aiuti a praticare una via di mezzo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]