Oroscopo Sagittario del 16 aprile 2018

Oroscopo del 16 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

in grado di…

Una settimana in cui non dovrebbero esserci problemi, Mercurio inoltre sostiene positivamente tutti gli spostamenti, le conversazioni. Sarete in grado di convincere chiunque! In generale, fidatevi dell’istinto, vi porterà sulla strada giusta da imboccare. Sul fronte affari di cuore, Venere rende piacevole e romantico il rapporto con il partner…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]