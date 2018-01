Oroscopo Sagittario del 16 gennaio 2018

Oroscopo del 16 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

volare troppo in alto…

Pensate che il ritmo di questo mese sia davvero lento e probabilmente è così ma dovete avere pazienza. Non solo, anche se Saturno è ormai in Capricorno, nel corso del transito nel vostro segno, dovrebbe aver insegnato una lezione: è necessario non volare troppo in alto. Ricordate la storia di Icaro, personaggio della mitologia con cui il Sagittario ha numerosi punti in comune…

