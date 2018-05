Oroscopo Sagittario del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

tutto e subito ma…

Marte in Acquario, fino al 12 agosto, sollecita la vostra curiosità, siete più motivati, intraprendenti e carichi di belle energie. E con il vostro modo di fare simpatico, aperto, stringerete facilmente nuovi rapporti, in alcuni casi utili per il lavoro. E’ pur vero che la voglia di avere tutto e subito, potrebbe far arrivare un po’ di stress ma se controllerete l’impazienza, otterrete risultati migliori.

