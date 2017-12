Oroscopo Sagittario del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

Il novilunio di domani è nel vostro segno: probabilmente proverete il desiderio di concretizzare immediatamente alcune idee che avete in mente da un po’ di tempo. E’ una fase importante in cui la situazione è ormai matura e ciò che dovete fare è solo il primo passo ma è importante procedere con calma: non c’è bisogno di avere fretta.

