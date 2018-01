Oroscopo Sagittario del 17 gennaio 2018

Oroscopo del 17 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

il coraggio di…

Oggi sembra troviate il coraggio di affrontare o rivelare, la parte nascosta che è in voi, ossia quella che non mostrate mai – compresi i vostri limiti – a chi vi circonda. Dopo anni, ormai avete capito che è solo fonte di problemi… Per cui, sappiate che è anche un buon momento per chiedere una mano, un aiuto, a una persona!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]