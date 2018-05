Oroscopo Sagittario del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

cambimenti nel quotidiano…

Urano in Toro, da oggi si posiziona in un vostro settore che simboleggia la forma fisica e il lavoro. Potreste, ad esempio, ottenere un nuovo lavoro o iniziare un nuovo sport. Ma ci sono altre chiavi di lettura del transito che, per il Sagittario, tuttavia è abbastanza neutro. Potreste, in ogni caso, dover accettare di cambiare alcune cose nel quotidiano o nel lavoro ma, al contempo, rendere stabile la vita affettiva.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com