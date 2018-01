Oroscopo Sagittario del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

allegria e divertimento…

Venere in Acquario, da oggi e fino al 10 febbraio, promette allegria: avrete voglia di divertimento, di stupire chi vi circonda e smuovere la loro consapevolezza. Inoltre, se svolgete una professione autonoma, non mancheranno bei guadagni… Sarà un ottimo periodo per vivere relazioni meno intense e più libere rispetto a quelle improntate al sentimento. Ciò non esclude, tuttavia, che nel corso del transito v’innamoriate di una persona.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]