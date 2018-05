Oroscopo Sagittario del 18 maggio 2018

Oroscopo del 18 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

semaforo verde se…

La congiunzione Luna-Venere in Gemelli, si oppone al vostro Sole e se volete conquistare un cuore o entrare nelle grazie di un persona, avete semaforo verde! Sarete particolarmente simpatici e seducenti, per cui è il momento ideale per sferrare un’offensiva ammaliatrice: gli altri rimarranno conquistati e vi daranno ciò che desiderate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com