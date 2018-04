Oroscopo Sagittario del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

un frizzante giovedì…

E’ un bel giovedì frizzante, il lavoro che svolgete abitualmente oggi non vi pesa ma non solo, qualsiasi evento sociale vi trasmette allegria! E se siete single, non è escluso l’inizio di una storia d’amore… Nati dopo il 19 dicembre: decisi a liberarvi (se non è già accaduto di recente) di uno schema affettivo che vi fa sentire prigionieri.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]