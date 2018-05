Oroscopo Sagittario del 19 maggio 2018

Oroscopo del 19 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

una svolta decisiva…

Venere in Cancro, vorrebbe spingervi a esprimere le emozioni ma voi frenerete poiché vi darà l’impressione di essere fragili. Vi sentirete come bambini che hanno bisogno d’affetto e che lo stiate chiedendo, il che per voi non è il massimo. Ma con questo transito potrebbe anche esserci una svolta decisiva e sorprendente in una relazione d’amore. Qualsiasi situazione ora vi sembra meno confusa e complessa…

